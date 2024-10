Tifosi in pista a gara in corso nel GP USA della F1: scene assurde ad Austin con le auto a 200 km/h (Di lunedì 21 ottobre 2024) Prima ancora che terminasse il GP degli Stati Uniti della Formula 1 2024 ad Austin a bordo pista c'erano già centinaia di Tifosi, molti di loro hanno fatto invasione quando sul tracciato sfrecciavano ancora le vetture. Fanpage.it - Tifosi in pista a gara in corso nel GP USA della F1: scene assurde ad Austin con le auto a 200 km/h Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Prima ancora che terminasse il GP degli Stati UnitiFormula 1 2024 ada bordoc'erano già centinaia di, molti di loro hanno fatto invasione quando sul tracciato sfrecciavano ancora le vetture.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Verstappen in pista con la Ferrari : tifosi increduli - itLa voglia quindi è quella di mantenere la concentrazione e la forma fisica alta per non rischiare di perdere altri punti nel corso della stagione. Max Verstappen, adesso, è tallonato nella classifica da Lando Norris. E così come riportato da f1-news. Non con una monoposto, ovviamente, quelle sono cose delicate e avrebbero anche potuto aprire dei pettegolezzi clamorosi per il futuro. (Ilveggente.it)

Trionfo Ferrari al Gp di Monza - Leclerc pazzo di gioia per la vittoria : «Mi fate sognare!». E i tifosi invadono la pista - Grandissima strategia. Il trionfo dopo l’operazione, le lacrime dello spagnolo L'articolo Trionfo Ferrari al Gp di Monza, Leclerc pazzo di gioia per la vittoria: «Mi fate sognare!». E nonappena Leclerc è rientrato nei box i cancelli sono stati aperti ed è cominciata la festa, con i tifosi hanno invaso la pista per il successo Ferrari. (Open.online)

Trionfo Ferrari al Gp di Monza - Leclerc pazzo di gioia per la vittoria : «Mi fate sognare!». E i tifosi invadono la pista - Grandissima strategia. Grazie a tutti, all’azienda, al team che ha fatto un lavoro della Madonna per arrivare a questo risultato». E nonappena Leclerc è rientrato nei box i cancelli sono stati aperti ed è cominciata la festa, con i tifosi hanno invaso la pista per il successo Ferrari. Trionfo Ferrari al Gran Premio d’Italia sulla pista di Monza. (Open.online)