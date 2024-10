Stati Uniti spaccati sull'alcol: 113 membri del Congresso chiedono di bloccare le nuove regole sui consumi (Di lunedì 21 ottobre 2024) Negli Stati Uniti è scontro sul consumo dell’alcol: 113 membri del Congresso hanno firmato e inviato una lettera al governo chiedendo di bloccare uno studio della US Dietary Guidelines for Americans (Linee guida dietetiche statunitensi per gli americani) a causa di una serie di irregolarità riscontrate e di una condotta poco imparziale nel modo di trattare i dati. Si tratta delle linee guida su come mangiare e bere, riviste ogni cinque anni sotto la responsabilità della Health and human services e del Department of agriculture. Uno studio poco trasparente Le prime irregolarità ravvisate si possono far risalire al febbraio 2022, quando lo studio è stato affidato al Coordinating committee for the prevention of underage drinking. Gamberorosso.it - Stati Uniti spaccati sull'alcol: 113 membri del Congresso chiedono di bloccare le nuove regole sui consumi Leggi tutta la notizia su Gamberorosso.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Negliè scontro sul consumo dell’: 113delhanno firmato e inviato una lettera al governo chiedendo diuno studio della US Dietary Guidelines for Americans (Linee guida dietetiche statunitensi per gli americani) a causa di una serie di irregolarità riscontrate e di una condotta poco imparziale nel modo di trattare i dati. Si tratta delle linee guida su come mangiare e bere, riviste ogni cinque anni sotto la responsabilità della Health and human services e del Department of agriculture. Uno studio poco trasparente Le prime irregolarità ravvisate si possono far risalire al febbraio 2022, quando lo studio è stato affidato al Coordinating committee for the prevention of underage drinking.

