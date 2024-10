Si allontana dal clan e chiede di uscire dal carcere, la decisione del giudice (Di lunedì 21 ottobre 2024) La Corte di Cassazione ha annullato l'ordinanza del Tribunale di Napoli che aveva rigettato la richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere di Antimo Belardo, 32enne di Aversa, condannato per associazione mafiosa e detenzione di armi.Belardo aveva presentato ricorso contro la Casertanews.it - Si allontana dal clan e chiede di uscire dal carcere, la decisione del giudice Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) La Corte di Cassazione ha annullato l'ordinanza del Tribunale di Napoli che aveva rigettato la richiesta di sostituzione della custodia cautelare indi Antimo Belardo, 32enne di Aversa, condannato per associazione mafiosa e detenzione di armi.Belardo aveva presentato ricorso contro la

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Nel 2001 era finito in carcere per droga e lì aveva scoperto la passione per la recitazione che l'ha portato al successo. Si è spento dopo una malattia per la quale si era allontanato dal set - Leggi anche › “Suburra 3”: tutto sull’ultima, imperdibile, stagione della serie Netflix Adamo Dionisi tra film e serie tv (Ansa) Oltre che in Suburra, nel frattempo, Adamo Dionisi ha recitato anche in diversi altri film: Brutti e Cattivi del 2017, Morrison del 2021, ... (Iodonna.it)

Deve allontanarsi da casa su ordine del Tribunale di Latina - ma non sa dove andare e finisce in carcere… - A causa dell’indisponibilità di un domicilio alternativo, la misura è stata sostituita con la custodia cautelare in carcere. L’arresto Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato trasferito presso la casa circondariale di Latina, dove rimarrà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Il 5 settembre 2024 a Sonnino (LT), i Carabinieri hanno tratto in arresto un cittadino venezuelano del 1972 ... (Dayitalianews.com)

Torna a spacciare a Sondrio nonostante il provvedimento di allontanamento e finisce in carcere - W. L’otto agosto l’uomo è stato fermato da personale della Squadra Mobile e della Polizia stradale di Sondrio a bordo di un’auto insieme a un extracomunitario privo di documenti e a due italiani residenti nel Milanese. L’uomo, senza fissa dimora, è stato poi rintracciato dalla Polizia Locale di Milano all’interno di uno stabile abbandonato nella zona sud di Milano. (Ilgiorno.it)