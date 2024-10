Se mi lasci non vale streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata (Di lunedì 21 ottobre 2024) Se mi lasci non vale streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata Questa sera, 21 ottobre 2024, alle ore 21.20 su Rai 2 va in onda la prima puntata di Se mi lasci non vale, il docureality condotto da Luca Barbareschi in cinque episodi che racconta le vicissitudini di sei coppie in crisi, che hanno deciso di affrontare questo viaggio nei sentimenti reclusi per un mese e mezzo in una villa. Ma dove vedere Se mi lasci non vale in tv e streaming? Ecco tutte le informazioni. In tv Appuntamento in prima visione su Rai 2 ogni lunedì in prima visione dalle 21.20 a partire dal 21 ottobre. Se mi lasci non vale streaming live Se non siete a casa potrete recuperare le puntate in diretta streaming o tramite la funzione on demand sull’app gratuita Rai Play. Tpi.it - Se mi lasci non vale streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata Leggi tutta la notizia su Tpi.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Se minontv:laQuesta sera, 21 ottobre 2024, alle ore 21.20 su Rai 2 va in onda ladi Se minon, il docureality condotto da Luca Barbareschi in cinque episodi che racconta le vicissitudini di sei coppie in crisi, che hanno deciso di affrontare questo viaggio nei sentimenti reclusi per un mese e mezzo in una villa. MaSe minonin tv e? Ecco tutte le informazioni. In tv Appuntamento invisione su Rai 2 ogni lunedì invisione dalle 21.20 a partire dal 21 ottobre. Se minonlive Se non siete a casa potrete recuperare le puntate ino tramite la funzione on demand sull’app gratuita Rai Play.

Se mi lasci non vale : coppie - concorrenti e coach del docureality di Rai 2 - Il programma racconta le storie di queste coppie normali unite da un intento comune: il desiderio di riprendere i fili della loro storia che si è complicata con il tempo e di provare a capirsi veramente. Alessandro, 31 anni, Udine. Ama la moglie e i figli ma non pensa di essere ricambiato. È deciso e determinato. (Tpi.it)

Se mi lasci non vale : le anticipazioni della prima puntata - In grado di raccontare i momenti salienti del percorso delle coppie, cerca di stemperare i momenti caldi o gelidi tra le coppie innescando l’intervento dei coach. Ex pugile, è molto attento alla sua forma fisica. Lo scopo di Carlotta e Diego è quello di dare un esempio positivo ai compagni di avventura risolvendo i loro problemi durante la permanenza nel programma. (Tpi.it)

Se mi lasci non vale : il nuovo docureality di Rai 2 con Luca Barbareschi - Anche in streaming e on demand su Rai Play. L’obiettivo sarà portare i partecipanti a una maggiore consapevolezza e a una possibile soluzione dei loro problemi relazionali, favorendo una crescita sia personale che di coppia. Ha vissuto in Australia per due anni dove ha lavorato come pizzaiolo e muratore. (Tpi.it)