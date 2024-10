Iltempo.it - Scontro tra le toghe: la corrente "rossa" insiste, gli indipendenti prendono le distanze

Leggi tutta la notizia su Iltempo.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Lo scoop de “Il Tempo” divide la magistratura. La mail choc di Marco Patarnello, sostituto procuratore della Cassazione, ai colleghi di “Magistratura Democratica”, il correntone dirosse a cui appartiene anche Silvia Albano, la giudice che qualche ora prima aveva discusso la sentenza sui Cpr in Albania, apre un dibattito tra i togati. Nel messaggio, inviato, alle 18,32 di sabato, il vicesegretario dell'associazione, aveva chiesto unità alla categoria per fermare l'azione della maggioranza. “Meloni - appariva nel contenuto - è un pericolo, più forte di Berlusconi. Dobbiamo porre rimedio”. L'accento veniva messo sul fatto che la politica romana, a differenza di chi l'ha preceduta, non avesse “inchieste personali a suo carico e quindi non si muove per interessi personali, ma per visioni politiche e questo la rende molto più forte e più pericolosa la sua azione”.