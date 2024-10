Scomparsa a Pisa, s'indaga per omicidio (Di lunedì 21 ottobre 2024) 15.30 La Procura di Pisa ha aperto un fascicolo contro ignoti con l'ipotesi di omicidio per la Scomparsa di una donna di 54 anni da Pontedera. La donna, italiana di origini brasiliane, è Scomparsa il 12 ottobre, dopo una serata in discoteca con le amiche. Perquisita la casa in cui vive con il marito. Nessuna traccia della sua auto né dei suoi due cellulari. Non risultano prelievi dal conto bancario,cointestato con il marito. Di lei non hanno notizie neanche le sorelle, che vivono in Brasile, ma la sentivano spesso. Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) 15.30 La Procura diha aperto un fascicolo contro ignoti con l'ipotesi diper ladi una donna di 54 anni da Pontedera. La donna, italiana di origini brasiliane, èil 12 ottobre, dopo una serata in discoteca con le amiche. Perquisita la casa in cui vive con il marito. Nessuna traccia della sua auto né dei suoi due cellulari. Non risultano prelievi dal conto bancario,cointestato con il marito. Di lei non hanno notizie neanche le sorelle, che vivono in Brasile, ma la sentivano spesso.

