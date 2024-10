Schianto mortale in via Carnaro, la vittima si chiamava Edoardo Starc (Di lunedì 21 ottobre 2024) TRIESTE - La vittima dello Schianto mortale avvenuto questa mattina lungo via Carnaro si chiamava Edoardo Starc. Il sessantenne era in sella alla sua moto quando, per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale del Comune di Trieste intervenuta sul luogo della tragedia, ha perso Triesteprima.it - Schianto mortale in via Carnaro, la vittima si chiamava Edoardo Starc Leggi tutta la notizia su Triesteprima.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) TRIESTE - Ladelloavvenuto questa mattina lungo viasi. Il sessantenne era in sella alla sua moto quando, per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale del Comune di Trieste intervenuta sul luogo della tragedia, ha perso

