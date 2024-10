Previsioni meteo, ancora pioggia sull’Italia per tutta la settimana (Di lunedì 21 ottobre 2024) Secondo le ultime Previsioni meteo, la settimana che va da lunedì 21 a domenica 27 ottobre sarà caratterizzata ancora da una forte instabilità. Un vortice ciclonico resterà infatti attivo tra il Mediterraneo e il Nord Africa, causando forti precipitazioni soprattutto nel Sud Italia, ma con nubi e piogge sparse anche in altre regioni. Nella seconda metà della settimana giungeranno sul nostro Paese dall’Europa occidentale delle correnti atlantiche che porteranno ulteriori precipitazioni, che localmente potrebbero essere anche intense. Secondo quanto riporta 3Bmeteo, il tempo migliorerà solo a tratti.Leggi anche: meteo, allerta rossa e arancione per il 19 ottobre. Thesocialpost.it - Previsioni meteo, ancora pioggia sull’Italia per tutta la settimana Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Secondo le ultime, lache va da lunedì 21 a domenica 27 ottobre sarà caratterizzatada una forte instabilità. Un vortice ciclonico resterà infatti attivo tra il Mediterraneo e il Nord Africa, causando forti precipitazioni soprattutto nel Sud Italia, ma con nubi e piogge sparse anche in altre regioni. Nella seconda metà dellagiungeranno sul nostro Paese dall’Europa occidentale delle correnti atlantiche che porteranno ulteriori precipitazioni, che localmente potrebbero essere anche intense. Secondo quanto riporta 3B, il tempo migliorerà solo a tratti.Leggi anche:, allerta rossa e arancione per il 19 ottobre.

