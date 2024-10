Pandolfi lo porta in vetta. Atletico Ascoli al tappeto (Di lunedì 21 ottobre 2024) 1 Atletico Ascoli 0 FORSEMPRONESE (4-3-3): Bianchini 6; Bianchi 6, Urso 6, Camilloni 6,5, Procacci 6,5; Amerighi 6,5 (38’ st Satalino ng), Pandolfi L. 6, Casolla 6,5; Conti 6,5, Torri 6 (23’ st Maroncelli 6), Pandolfi R. 7 (40’ st Bucchi ng). All. Fucili. Atletico Ascoli (4-3-2-1): Pompei 6; Camilloni M. 6 (39’ st Mengani ng), Mazzarani 6 (47’ st Nonni ng), Antoniazzi 6, Baraboglia 6; Olivieri 6 (27’ st Maio 6), Vechiarello 6, Severini 6,5 (31’ st Ceccarelli 6); Clerici 6 (15’ st Scimia 6), Minicucci 6; Traini 6,5. All. Seccardini. Arbitro: Melloni di Modena 6. Rete: 39’ pt Riccardo Pandolfi. Tra Forsempronese e Atletico Ascoli la settima di andata è bella vivace, magari non eccelsa dal punto di vista delle occasioni e dello spettacolo, ma di sicuro divertente e combattuta. Anche condizionata da qualche decisione arbitrale, ma questo è un altro discorso. Ilrestodelcarlino.it - Pandolfi lo porta in vetta. Atletico Ascoli al tappeto Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) 10 FORSEMPRONESE (4-3-3): Bianchini 6; Bianchi 6, Urso 6, Camilloni 6,5, Procacci 6,5; Amerighi 6,5 (38’ st Satalino ng),L. 6, Casolla 6,5; Conti 6,5, Torri 6 (23’ st Maroncelli 6),R. 7 (40’ st Bucchi ng). All. Fucili.(4-3-2-1): Pompei 6; Camilloni M. 6 (39’ st Mengani ng), Mazzarani 6 (47’ st Nonni ng), Antoniazzi 6, Baraboglia 6; Olivieri 6 (27’ st Maio 6), Vechiarello 6, Severini 6,5 (31’ st Ceccarelli 6); Clerici 6 (15’ st Scimia 6), Minicucci 6; Traini 6,5. All. Seccardini. Arbitro: Melloni di Modena 6. Rete: 39’ pt Riccardo. Tra Forsempronese ela settima di andata è bella vivace, magari non eccelsa dal punto di vista delle occasioni e dello spettacolo, ma di sicuro divertente e combattuta. Anche condizionata da qualche decisione arbitrale, ma questo è un altro discorso.

