Lettera43.it - Militari nordcoreani in Ucraina: quale è la posta in gioco per Kim Jong-un

Leggi tutta la notizia su Lettera43.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Non si sarebbe limitato a spedire alla Russia missili e munizioni per aiutare Vladimir Putin a spezzare la resistenza di Kyiv. Si sospetta che Kim-un sia andato oltre e stia per inviare migliaia diin. Lo fa pensare un video condiviso diffuso dal centro per le comunicazioni strategiche ucraino (Spravdi) in cui si vede una lunga fila di, si suppone, in coda per ricevere l’uniforme in una base dell’estremo oriente russo. Le reclute potrebbero finire a rafforzare le fila russe nelle zone più calde del conflitto oppure solo fornire assistenza per mantenere la presenza nei territori conquistati. Impossibile dirlo con certezza, così come è impossibile confermare la notizia che alcuni soldati del Regno Eremita siano già operativi al fronte.