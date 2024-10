La Luna e Giove duettano nel cielo di oggi 21 ottobre: a che ora vederli a occhio nudo (Di lunedì 21 ottobre 2024) Tra il 21 e il 22 ottobre 2024 il cielo sarà impreziosito da una splendida congiunzione astrale tra la Luna e il pianeta Giove. Ecco a che ora e come vedere il penultimo valzer celeste del mese. Fanpage.it - La Luna e Giove duettano nel cielo di oggi 21 ottobre: a che ora vederli a occhio nudo Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Tra il 21 e il 222024 ilsarà impreziosito da una splendida congiunzione astrale tra lae il pianeta. Ecco a che ora e come vedere il penultimo valzer celeste del mese.

Il lancio di Europa Clipper della NASA - la missione per scoprire se la luna di Giove è abitabile : il video - Continua a leggere . La navicella spaziale, la più grande che la NASA abbia mai costruito per una missione planetaria, è stata lanciata su un razzo Falcon Heavy di SpaceX dal Launch Complex 39A del Kennedy Space Center, in Florida. Oggi, 14 ottobre 2024, il lancio di Europa Clipper, la missione che punta ad esplorare Europa, la luna oceanica in orbita attorno a Giove. (Fanpage.it)

Spazio. Oggi al via la missione Nasa per la luna ghiacciata di Giove - Dopo un rinvio di pochi giorni dovuto all’uragano Milton, le condizioni meteo sono ora favorevoli e la probabilità di lancio, che sarà trasmesso in streaming dalla Nasa Tv, sono stimate al 95%. it. La missione con un costo di 5 miliardi prevede di raggiungere l’Europa nel 2030 e studiarla da vicino eseguendo circa 50 sorvoli ravvicinati, passando anche ad appena 25 chilometri di altezza. (Ildenaro.it)

Il cielo in un castello : notte dedicata alla Luna e a Giove a Carini con visita integrale del maniero - Il termine. . La Luna del 18 ottobre è chiamata del Cacciatore ed è uno degli eventi celesti più attesi del mese. Il 18 ottobre, a partire dalle 2, notte dedicata alla Luna e a Giove al castello di Carini. Inoltre, se le condizioni del cielo lo permetteranno, sarà possibile osservare Le Pleiadi. (Palermotoday.it)