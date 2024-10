Kvara si aspettava una gratificazione dopo lo scudetto e ora vuole rifarsi con gli interessi (Gazzetta) (Di lunedì 21 ottobre 2024) Kvara si aspettava una gratificazione dopo lo scudetto e ora vuole rifarsi con gli interessi (Gazzetta) Ecco cosa scrive la Gazzetta, con Vincenzo D’Angelo, a proposito del rinnovo di Kvara Kvara, in verità, quando è in giornata è ancora l’uomo in più del Napoli e da ieri è anche il capocannoniere della squadra con 4 reti. Ma sembra aver perso la leggerezza e la spensieratezza dei giorni migliori, quando tra un tunnel e una sterzata faceva impazzire le difese avversarie. La questione rinnovo conta, certo, anche se ufficialmente non ha mai avuto atteggiamenti sbagliati che potessero aprire a uno scontro. Kvara si aspettava una gratificazione subito dopo la grande stagione che ha portato allo scudetto e ora che è entrato nel terzo anno di contratto e continua a guadagnare meno di due milioni a stagione, il suo entourage sembra deciso a riprendersi con gli interessi il tempo perduto. Ilnapolista.it - Kvara si aspettava una gratificazione dopo lo scudetto e ora vuole rifarsi con gli interessi (Gazzetta) Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di lunedì 21 ottobre 2024)siunaloe oracon gli) Ecco cosa scrive la, con Vincenzo D’Angelo, a proposito del rinnovo di, in verità, quando è in giornata è ancora l’uomo in più del Napoli e da ieri è anche il capocannoniere della squadra con 4 reti. Ma sembra aver perso la leggerezza e la spensieratezza dei giorni migliori, quando tra un tunnel e una sterzata faceva impazzire le difese avversarie. La questione rinnovo conta, certo, anche se ufficialmente non ha mai avuto atteggiamenti sbagliati che potessero aprire a uno scontro.siunasubitola grande stagione che ha portato alloe ora che è entrato nel terzo anno di contratto e continua a guadagnare meno di due milioni a stagione, il suo entourage sembra deciso a riprendersi con gliil tempo perduto.

