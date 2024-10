Screenworld.it - Jujutsu Kaisen 0 – Il Film – Streaming

Regia: Sunghoo Park Sceneggiatura: Hiroshi Seko Produzione: MAPPA Attori Principali: Megumi Ogata (Yuta Okkotsu), Kana Hanazawa (Rika Orimoto), Mikako Komatsu (Maki Zen'in), K?ki Uchiyama (Toge Inumaki) Data di uscita: 9 giugno 2022 (Italia) Durata: 105 minuti Paese: Giappone Lingua: giapponese Distribuzione: Crunchyroll, Nexo Digital e Dynit TRAMA: Lo studente Yuta Okkotsu viene posseduto in maniera iperprotettiva dal potentissimo demone di grado speciale Rika.