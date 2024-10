Incidenti stradali: un 18enne morto e 4 feriti sul lungomare di Bari (Di lunedì 21 ottobre 2024) Bari, 21 ott. (LaPresse) – Incidente stradale mortale all’alba sul lungomare di Bari: la vittima è un ragazzo di 18 anni, 4 giovani sono rimasti feriti. Stando a quanto si apprende, la tragedia è avvenuta nel tratto compreso tra le spiagge di Pane e Pomodoro e Torre Quetta, poco dopo l’una. I ragazzi viaggiavano a bordo di una Mini Cooper che, per cause da accertate, è finita fuori strada e si è ribaltata. Lapresse.it - Incidenti stradali: un 18enne morto e 4 feriti sul lungomare di Bari Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di lunedì 21 ottobre 2024), 21 ott. (LaPresse) – Incidente stradale mortale all’alba suldi: la vittima è un ragazzo di 18 anni, 4 giovani sono rimasti. Stando a quanto si apprende, la tragedia è avvenuta nel tratto compreso tra le spiagge di Pane e Pomodoro e Torre Quetta, poco dopo l’una. I ragazzi viaggiavano a bordo di una Mini Cooper che, per cause da accertate, è finita fuori strada e si è ribaltata.

