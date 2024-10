"Il Presidente del Consiglio è un interlocutore da rispettare". Le toghe prendono le distanze da Patarnello (Di lunedì 21 ottobre 2024) La Presidente di Magistratura Indipendente, Loredana Miccichè prende le distanze dalle dichiarazioni di Marco Patarnello di Magistratura democratica Ilgiornale.it - "Il Presidente del Consiglio è un interlocutore da rispettare". Le toghe prendono le distanze da Patarnello Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Ladi Magistratura Indipendente, Loredana Miccichè prende ledalle dichiarazioni di Marco Patarnello di Magistratura democratica

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

L'Anpi contro Bucci : "Prenda le distanze da Vannacci e tenga fuori La Russa - presidente del senato - dalla campagna elettorale" - "Il presidente del Senato deve restare fuori dalla campagna elettorale". Così l'Anpi di Genova in una nota condivisa attacca Marco Bucci, candidato del centrodestra alle prossime Elezioni Regionali del 27 e 28 ottobre. A far infuriare l'associazione dei partigiani è la presenza, annunciata, di... (Genovatoday.it)

Legnano ultimo a zero punti : il presidente Benedetto prende le distanze - La vendita Di fatto però la società lilla rimane nelle sue mani con una situazione quanto meno difficile: le quote sequestrate dalla Procura di Alessandria ed un vendita di fatto bloccata. Benedetto non accetta neppure lo si chiami più presidente: "Credo sia noto, e se non lo fosse vi pregherei di recepirlo, la gestione sportiva non è più del sottoscritto, mi era stato chiesto di affidarla a ... (Ilgiorno.it)

Strage - le vittime del terrorismo. Il presidente prende le distanze : : "Parole di Bolognesi inaccettabili" - All’indomani del polverone sollevato dalle parole dette alla commemorazione delle vittime della strage del 2 agosto 1980 dal presidente dell’associazione dei familiari Paolo Bolognesi – "le radici dell’attentato affondando nella storia del postfascismo italiano, in organizzazioni che oggi figurano a pieno titolo nella destra italiana di governo" – cerca di gettare acqua sul fuoco il presidente ... (Ilrestodelcarlino.it)