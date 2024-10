Gaeta.it - Il giubileo romano e l’opportunità di scoprire le meraviglie d’Italia

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Ildel 2025 rappresenta non solo un’importante occasione di pellegrinaggio e spiritualità a Roma, ma anche un’opportunità per esplorare altre località italiane ricche di storia e cultura. Secondo Cristiano Ascari, direttore generale di Podium Tour Operator, l’evento sarà un’occasione per ampliare le offerte turistiche in città e regioni che meritano una visita. Fondata 34 anni fa, Podium ha già contratti in essere con hotel nella Capitale, ma il focus è anche sulla valorizzazione di itinerari alternativi attraverso l’Italia. Un viaggio su misura per ogni viaggiatore Podium Tour Operator è specializzata in viaggi “tailor-made”, offrendo pacchetti su misura per diversi tipi di turisti, dai gruppi sportivi ai viaggi religiosi.