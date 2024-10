Giorgia Meloni e la mail choc del giudice Patarnello, il TESTO integrale: "Più pericolosa di Berlusconi, maggioranza troppo compatta" (Di lunedì 21 ottobre 2024) Meloni aveva pubblicato qualche stralcio della lunga lettera inviata dal magistrato Patarnello ai colleghi dell'Anm: " Domenica 20 ottobre 2024 la presidente del Consiglio Giorgia Meloni aveva postato sui suoi canali social un passaggio di un'email inviata sulla mailing-list dell'Associazione Ilgiornaleditalia.it - Giorgia Meloni e la mail choc del giudice Patarnello, il TESTO integrale: "Più pericolosa di Berlusconi, maggioranza troppo compatta" Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di lunedì 21 ottobre 2024)aveva pubblicato qualche stralcio della lunga lettera inviata dal magistratoai colleghi dell'Anm: " Domenica 20 ottobre 2024 la presidente del Consiglioaveva postato sui suoi canali social un passaggio di un'einviata sullaing-list dell'Associazione

Salvini durissimo contro il magistrato che ha scritto l’email su Giorgia Meloni : “Vicenda di una gravità inaudita - va licenziato” - Ce ne sono altri però che avrebbe scambiato il tribunale per un centro sociale e per un luogo di vendetta. 000 magistrati e che la stragrande parte di loro fa bene e liberamente il proprio lavoro. Salvini ha precisato che a volte sbagliano anche i giornali e ha concluso dicendo che la notizia, se dovesse rivelarsi vera, sarebbe di una gravità inaudita e determinerebbe l’immediato licenziamento. (Dayitalianews.com)

Giorgia Meloni : l'attacco della magistratura non esiste - il testo integrale della mail del giudice - Dopo il blocco del trattenimento dei migranti in Albania, la premier Meloni ha lamentato un attacco della magistratura nei suoi confronti. Poi ha pubblicato uno stralcio di una mail di un giudice, travisandola, per alimentare questa tesi. E ora La Russa parla di rivedere la Costituzione. Come ci siamo arrivati in un weekend? Facciamo chiarezza. (Vanityfair.it)

"Lo dobbiamo agli italiani" : due anni dopo - la risposta di Giorgia Meloni alle toghe rosse - Lo dobbiamo agli italiani, a chi ci ha scelto e a chi, pur non avendo votato per noi, spera che facciamo bene il nostro compito. Due anni di governo Meloni. Finché avremo il sostegno dei cittadini, continueremo a lavorare con determinazione, a testa alta, per realizzare il nostro programma e aiutare l'Italia a crescere, diventare forte, credibile e rispettata. (Liberoquotidiano.it)