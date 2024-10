"Galileo Galilei sotto le stelle: aneddoti e curiosità" (Di lunedì 21 ottobre 2024) «A Padova consumai li diciotto anni migliori di tutta la mia età». Così ricorda il padre della scienza il suo soggiorno nella nostra città. Con la nostra visita, andremo a scoprire i luoghi a lui cari, parleremo delle persone che gli erano vicine, di verità e aneddoti. Sarà un viaggio Padovaoggi.it - "Galileo Galilei sotto le stelle: aneddoti e curiosità" Leggi tutta la notizia su Padovaoggi.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) «A Padova consumai li diciotto anni migliori di tutta la mia età». Così ricorda il padre della scienza il suo soggiorno nella nostra città. Con la nostra visita, andremo a scoprire i luoghi a lui cari, parleremo delle persone che gli erano vicine, di verità e. Sarà un viaggio

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Lo Scientifico Galilei di Perugia, tra i primi cinque in Italia per internazionalizzazione - Il liceo Scientifico Galileo Galilei di Perugia riceve il premio nazionale per l’internazionalizzazione. E’ cioè tra i cinque istituti scolastici nazionali più virtuosi in tema di interclultura. Il pr ... (umbria24.it)

La Città delle Donne - Dialoghi con le Antenate, al Teatro Ragazzi e Giovani - Venerdì 25 ottobre, alle ore 21 la Sala Grande della Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani di Torino (Corso Galileo Ferraris 266C) ospiterà lo spettacolo teatrale La Città delle Donne - Dialoghi con le ... (mentelocale.it)

Alla scoperta dei colori dello spazio - A chi non è capitato almeno una volta di trovarsi sotto uno splendido cielo stellato e rimanere per minuti con gli occhi rivolti verso le stelle ad ammirarne lo spettacolo? Personalmente la trovo un’e ... (ecodibergamo.it)