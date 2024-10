G7cresce divario produttività tra nordamerica e altri Paesi

Quotidiano.net - G7,cresce divario produttività tra nordamerica e altri Paesi

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Cresce all'interno del G7 ilditra ini e glimembri, dal 18% nel 2001 al 35% nel 2023 (+17%). Un fattore, questo, che potrebbe indebolire la capacità dei 'sette grandi' di sostenere imeno sviluppati, in particolare quelli africani, inoltre ad aumentare la complessità per i G7 nel guidare un progresso globale sostenibile, è anche la crescita annua prevista dal 2023 al 2025, inferiore rispetto ai restantidel G20 (2,2% contro 4,4%). Sono questi alcuni degli elementi principali che emergono dal B7 Flash, l'approfondimento di Confindustria e Deloitte elaborato in occasione della "G7-Industry Stakeholders Conference: Leaving no one behind: Industry for development", organizzata a margine della ministeriale G7 sullo Sviluppo prevista a Pescara da domani al 24 ottobre, presieduto da Confindustria sotto la guida di Emma Marcegaglia.