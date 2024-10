Quotidiano.net - Foti (FdI): “Paesi sicuri? Non decide il pm sui migranti in Albania”

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Roma, 21 ottobre 2024 – Tommaso, capogruppo FdI alla Camera. Iche avevamo portato inora sono a Bari. Il modello è dunque sbagliato? “Le norme sono state rispettate, e idi provenienza di queierano considerati. La decisione del tribunale di Roma, presa sulla base di una decisione della Corte Ue che non riguardava i duein esame, porta però il governo a una decisione”. TOMMASOPOLITICO FDI Una messa in discussione del trattato Italia-? “No, il trattato funziona. La presidente Ue Ursula von der Leyen e il primo ministro laburista inglese Starmer parlano di un modello innovativo e da seguire. Anche se capisco che questo dia fastidio alla sinistra”. Oggi il governo correrà ai ripari, fissando l’elenco dei. Ma anche qui: c’è chi dice che non si può fare.