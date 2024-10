Fonseca “Con Brugge sfida importante ma non decisiva” (Di lunedì 21 ottobre 2024) MILANO (ITALPRESS) – “E’ bello tornare a lavorare dopo le vittorie, perchè la vittoria e il modo in cui abbiamo vinto porta fiducia e un’atmosfera più positiva che vogliamo continuare ad avere sempre a Milanello. Per questo dobbiamo ricominciare domani vincendo in Champions League”. Lo ha detto l’allenatore del Milan Paulo Fonseca alla vigilia della sfida di Champions League contro il Club Brugge. “Quella di domani non è una partita decisiva ma è molto importante perchè non abbiamo ancora punti. Sarà diversa, molto difficile, Club Brugge è una squadra con qualità, ha vinto l’ultima in Champions. Ma è importante la dinamica della nostra squadra e domani dobbiamo vincere”, ha sottolineato il mister rossonero. “Leao giocherà dal primo minuto, Gabbia si è allenato oggi e sta bene, può essere una possibilità per domani. Unlimitednews.it - Fonseca “Con Brugge sfida importante ma non decisiva” Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) MILANO (ITALPRESS) – “E’ bello tornare a lavorare dopo le vittorie, perchè la vittoria e il modo in cui abbiamo vinto porta fiducia e un’atmosfera più positiva che vogliamo continuare ad avere sempre a Milanello. Per questo dobbiamo ricominciare domani vincendo in Champions League”. Lo ha detto l’allenatore del Milan Pauloalla vigilia delladi Champions League contro il Club. “Quella di domani non è una partitama è moltoperchè non abbiamo ancora punti. Sarà diversa, molto difficile, Clubè una squadra con qualità, ha vinto l’ultima in Champions. Ma èla dinamica della nostra squadra e domani dobbiamo vincere”, ha sottolineato il mister rossonero. “Leao giocherà dal primo minuto, Gabbia si è allenato oggi e sta bene, può essere una possibilità per domani.

Milan-Club Brugge (Champions League - 22-10-2024 ore 18 : 45) : formazioni - quote - pronostici. Fonseca rilancia Theo Hernandez e Leao - La Champions League del Milan è già a un bivio e i rossoneri hanno scontato un calendario proibitivo nelle prime due giornate con altrettante sconfitte. Se il 3-1 contro il Liverpool a San Siro era stato netto e per certi versi sconcertante, nell’1-0 sul campo del Leverkusen i rossoneri hanno reagito allo svantaggio sfiorando più […] InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici . (Infobetting.com)

Verso Milan-Club Brugge - Paulo Fonseca : Strahinja Pavlovic deve ancora migliorare! - Nonostante ciò, Strahinja Pavlovic tornerà in panchina nella sfida in programma martedì 22 ottobre contro il Club Brugge come annunciato dallo stesso allenatore rossonero: Vuoi sapere se gioca con Gabbia domani?. Turno in cui la formazione rossonera ha affrontato in casa l’Udinese vincendo 1-0. Paulo Fonseca boccia Strahinja Pavlovic: il difensore serbo tornerà in panchina contro il Club ... (Dailymilan.it)

Milan-Brugge - Fonseca : “Vincere senza fare calcoli - tornano Theo e Leao” - Bene, ma deve essere la normalità. Sui protagonisti a sorpresa, in campionato, Okafor e Chukwueze: "Con la loro prestazione hanno detto a me e a tutti che possiamo contare su di loro. Rossoneri ancora a zero punti, "ma con Liverpool e Leverkusen sono state due gare molto diverse. Col Borussia Dortmund ha perso, ma ha dominato e creato tanto. (Sport.quotidiano.net)