Cuba, l'isola in ginocchio tra continui blackout e l'arrivo dell'uragano Oscar (Di lunedì 21 ottobre 2024) L'uragano Oscar ha toccato terra nella parte orientale di Cuba, aggravando ulteriormente una situazione già critica per la popolazione dell'isola, colpita da blackout diffusi. Il National Hurricane Center degli Stati Uniti ha confermato che «immagini satellitari e dati radar indicano che Oscar ha toccato la provincia di Guantanamo, vicino alla città di Baracoa». Nel frattempo, Cuba continua a essere alle prese con interruzioni dell'elettricità che hanno lasciato gran parte della popolazione senza corrente. Il ministero dell'Energia e delle Miniere ha reso noto che la notte tra il 20 e il 21 ottobre il Sistema elettrico nazionale ha subito la terza interruzione totale in meno di tre giorni. Il primo blackout di grandi proporzioni è avvenuto venerdì 18 a causa di un arresto "imprevisto" di un impianto chiave, destabilizzando l'intero sistema energetico dell'isola.

