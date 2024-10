Cosa si intende per “Paese sicuro” e l’elenco stilato dall’Italia (Di lunedì 21 ottobre 2024) La premier Giorgia Meloni il 21 ottobre ha convocato un Consiglio dei ministri per varare un decreto mirato a superare la sentenza della Corte di giustizia europea del 4 ottobre, che di fatto ha impedito il trattenimento in Albania di 12 migranti in quanto provenienti da Paesi considerati non sicuri per il rimpatrio, mentre l’accordo con Tirana prevedeva il trasferimento nei centri del governo italiano solo di migranti provenienti da Paesi sicuri. Ecco Cosa si intende per Paese sicuro e quali sono quelli che l’Italia considera tali. Lettera43.it - Cosa si intende per “Paese sicuro” e l’elenco stilato dall’Italia Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) La premier Giorgia Meloni il 21 ottobre ha convocato un Consiglio dei ministri per varare un decreto mirato a superare la sentenza della Corte di giustizia europea del 4 ottobre, che di fatto ha impedito il trattenimento in Albania di 12 migranti in quanto provenienti da Paesi considerati non sicuri per il rimpatrio, mentre l’accordo con Tirana prevedeva il trasferimento nei centri del governo italiano solo di migranti provenienti da Paesi sicuri. Eccosipere quali sono quelli che l’Italia considera tali.

