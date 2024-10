Clamoroso Ibrahimovic, pronto a stupire ancora: sta preparando il suo esordio sul ring (Di lunedì 21 ottobre 2024) Zlatan Ibrahimovic ha già preso contatti con il crossover boxing di Misfits la nuova frontiera di arti marziali miste che sta coinvolgendo ex campioni e celebrità. "Abbiamo già fatto una chiacchierata" ha rivelato il deus ex machina Mams Taylor. "Sarebbe anche bravo visto che è un kickboxer" Fanpage.it - Clamoroso Ibrahimovic, pronto a stupire ancora: sta preparando il suo esordio sul ring Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Zlatanha già preso contatti con il crossover boxing di Misfits la nuova frontiera di arti marziali miste che sta coinvolgendo ex campioni e celebrità. "Abbiamo già fatto una chiacchierata" ha rivelato il deus ex machina Mams Taylor. "Sarebbe anche bravo visto che è un kickboxer"

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Clamoroso - Ibrahimovic pensa a un ingresso nella boxe! - Il senior advisor di Red Bird, Zlatan Ibrahimovic, è attratto dall`idea di partecipare alla crossover boxing di Misfits. Dopo aver appeso le... (Calciomercato.com)

Ibrahimovic - gesto clamoroso : il video lascia senza parole - Ultimo aggiornamento 14 Settembre 2024 15:48 di Giancarlo Spinazzola Il gesto di Ibrahimovic non è passato inosservato: clamoroso quanto accaduto, il video lascia tutti senza parole Zlatan Ibrahimovic non sarà presente a San Siro in occasione di Milan-Venezia. Insomma, una posizione non più solidissima per l’ex bomber svedese che sarebbe dovuto essere il braccio operativo di Gerry Cardinale. (Rompipallone.it)