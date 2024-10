Città metropolitana, dopo il maltempo ripristinata la normale percorribilità su quasi tutte le arterie stradali (Di lunedì 21 ottobre 2024) dopo il maltempo di queste ultime ore ecco che non si fermano i lavori delle squadre di pronto intervento e manutenzione della Città metropolitana di Reggio Calabria, impegnate per riportare alla normalità la viabilità sulle strade del territorio.Un'azione senza sosta, coordinata dal settore Reggiotoday.it - Città metropolitana, dopo il maltempo ripristinata la normale percorribilità su quasi tutte le arterie stradali Leggi tutta la notizia su Reggiotoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024)ildi queste ultime ore ecco che non si fermano i lavori delle squadre di pronto intervento e manutenzione delladi Reggio Calabria, impegnate per riportare alla normalità la viabilità sulle strade del territorio.Un'azione senza sosta, coordinata dal settore

Maltempo in Emilia Romagna : la città metropolitana di Bologna paralizzata da piogge torrenziali - Si sta lavorando per garantire che ogni edificio sia sicuro e idoneo a ospitare gli studenti, non appena il maltempo sarà cessato. Gli enti locali stanno lavorando in collaborazione con il Ministero dell’Interno e la Protezione Civile per affrontare l’emergenza in modo coordinato ed efficace. La Protezione Civile è mobilitata per monitorare e valutare la situazione, ma le difficoltà operative ... (Gaeta.it)

San Gaetano Catanoso - presentato il programma delle iniziative in onore del patrono della Città metropolitana - Il prossimo 23 ottobre, ricorre l'anniversario della santificazione di padre Gaetano Catanoso; in occasione di quest'importante ricorrenza, la Città metropolitana di Reggio Calabria, d’intesa con la congregazione delle suore veroniche del Volto Santo di San Gaetano Catanoso e altre realtà... (Reggiotoday.it)

Città Metropolitana - si dimette il direttore generale Salvo Puccio - Dopo aver completato la fase di supporto gestionale, tecnico e amministrativo per cui era stato chiamato a fornire assistenza dirigenziale, Puccio ha presentato le sue dimissioni, in accordo con il sindaco. Scossone alla Città Metropolitana. . . . Si è infatti dimesso il direttore generale Salvo Puccio. (Messinatoday.it)