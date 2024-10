Cina: chirurgo cardiotoracico di Shanghai fa volontariato nello Xinjiang (Di lunedì 21 ottobre 2024) Pechino, 21 ott – (Xinhua) – Cosa ha ispirato il dottor Zhu Jiaquan, un esperto chirurgo cardiotoracico di Shanghai, a offrirsi volontario per una missione di assistenza di 18 mesi a 5.000 chilometri di distanza, nello Xinjiang? Scoprite il potere curativo della collaborazione e dell’innovazione nella sua relazione sintetica. Agenzia Xinhua Romadailynews.it - Cina: chirurgo cardiotoracico di Shanghai fa volontariato nello Xinjiang Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Pechino, 21 ott – (Xinhua) – Cosa ha ispirato il dottor Zhu Jiaquan, un espertodi, a offrirsi volontario per una missione di assistenza di 18 mesi a 5.000 chilometri di distanza,? Scoprite il potere curativo della collaborazione e dell’innovazione nella sua relazione sintetica. Agenzia Xinhua

