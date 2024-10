Venezia-Atalanta LIVE 0-1: ci prova Zampano, traversa Lookman (Di domenica 20 ottobre 2024) I GOL E LE AZIONI SALIENTI 28` - Doppia occasione Atalanta, Lookman riceve e scarica un siluro dalla distanza con il pallone che sbatte su Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di domenica 20 ottobre 2024) I GOL E LE AZIONI SALIENTI 28` - Doppia occasionericeve e scarica un siluro dalla distanza con il pallone che sbatte su

Lookman : «Orgoglioso di aver scritto la storia di Bergamo e dell’Atalanta. Gasperini mi ha detto…» - Le dichiarazioni dell’attaccante dell’Atalanta Ademola Lookman tra l’inizio di stagione e la vittoria dell’Europa League l’anno scorso A France Football, l’attaccante dell’Atalanta Ademola Lookman, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione: tra la finale vinta contro il Leverkusen e questa nuova stagione nerazzurra. (Calcionews24.com)

Lookman - la miglior partenza con l’Atalanta : i numeri dopo 7 giornate (più le coppe Europee) - Lookman, il MIGLIOR inizio di stagione tra campionato e Coppe Europee. Per l’Atalanta il giocatore più importante Non c’è bisogno di sottolineare ancora l’importanza di Ademola Lookman per l’Atalanta: anche in questa stagione, nonostante l’inizio a rilento, non ha perso il suo ruolo da protagonista, per certi versi con una partenza più prolifica rispetto agli […]. (Calcionews24.com)

Atalanta Genoa 1-0 LIVE : Lookman vicino al raddoppio - ATALANTA GENOA LIVE SERIE A 2024/2025: LA CRONACA (F5 per aggiornare la diretta) 38? Conclusione di […]. A Bergamo, il match valido per la giornata di Serie A 2024/2025 tra Atalanta e Genoa: sintesi, tabellino, risultato e cronaca live A Bergamo, Atalanta e Genoa si affrontano nel match valido per la giornata della Serie A 2024/25. (Calcionews24.com)