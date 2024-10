Umbria, Birba precipita in un pozzo: salvata dai vigili del fuoco (Di domenica 20 ottobre 2024) Intervento di salvataggio a Tordimonte, zona di Orvieto. La squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Orvieto è stata chiamata questa mattina per salvare Birba, un segugio caduto in un pozzo profondo cinque metri (adibito a raccolta di acqua piovana) durante una battuta di caccia. La Perugiatoday.it - Umbria, Birba precipita in un pozzo: salvata dai vigili del fuoco Leggi tutta la notizia su Perugiatoday.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Intervento diggio a Tordimonte, zona di Orvieto. La squadre deideldel distaccamento di Orvieto è stata chiamata questa mattina per salvare, un segugio caduto in unprofondo cinque metri (adibito a raccolta di acqua piovana) durante una battuta di caccia. La

