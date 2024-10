Trieste, città di tendenza 2025 (Di domenica 20 ottobre 2024) Che lo guardi dai muretti del Molo Audace o dall’alto della strada napoleonica di Opicina, il golfo di Trieste lo puoi quasi abbracciare tutto, da Wptravelblog.it - Trieste, città di tendenza 2025 Leggi tutta la notizia su Wptravelblog.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Che lo guardi dai muretti del Molo Audace o dall’alto della strada napoleonica di Opicina, il golfo dilo puoi quasi abbracciare tutto, da

Trieste nel 2025 : la città premiata tra le dieci mete più trendy a livello globale - Questi siti, che spaziano dalle città storiche ai paesaggi naturali, rappresentano un’eccezionale opportunità per i visitatori di immergersi in una realtà ricca di fascino e tradizione. Questa sinergia ha avuto un impatto significativo sull’attrattività di Trieste e del Fvg, portando a un aumento del flusso turistico e a una maggiore visibilità a livello globale. (Gaeta.it)

Città dove si vive meglio : Trieste nella top cinque - In Friuli Venezia Giulia, la qualità della vita si conferma elevata, e Trieste emerge con evidenza nel panorama delle province italiane. Questa affermazione trova sostegno nella sesta edizione del Rapporto sul BenVivere e la Generatività, presentato durante il Festival Nazionale dell’Economia... (Triesteprima.it)

Oltre 300 incidenti in città da inizio anno : viale Trieste la strada più minata - Nel 2023, la polizia locale ha rilevato nel Comune di Vicenza 679 incidenti stradali: 2 i morti, una in strada Postumia e una in viale Anconetta, e 463 feriti. Nel primo semestre del 2024 gli incidenti rilevati sono stati 331, con 2 vittime, una in viale del Sole e una in viale Trento e 205... (Vicenzatoday.it)