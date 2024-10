Tragico affrontamento a Verona: un giovane aggredisce i poliziotti e viene ucciso (Di domenica 20 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un drammatico evento di cronaca si è verificato nelle prime ore di ieri a Verona, dove un giovane di 26 anni, originario del Mali, ha tentato di aggredire alcuni agenti di polizia armato di un coltello da cucina. L’episodio ha attirato l’attenzione della comunità locale e ha sollevato un acceso dibattito sul tema della sicurezza e dell’immigrazione. L’aggressione e l’intervento delle forze dell’ordine I fatti sono accaduti davanti alla stazione di Porta Nuova, un luogo frequentato da molti cittadini e turisti. Secondo le testimonianze raccolte, il giovane ha avvicinato gli agenti di polizia in un apparente stato di alterazione. Con un coltello da cucina in mano, avrebbe tentato di colpirli, spingendo uno degli agenti a rispondere con tre colpi d’arma da fuoco. Uno di questi ha colpito il giovane al petto, causando la sua morte sul colpo. Gaeta.it - Tragico affrontamento a Verona: un giovane aggredisce i poliziotti e viene ucciso Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un drammatico evento di cronaca si è verificato nelle prime ore di ieri a, dove undi 26 anni, originario del Mali, ha tentato di aggredire alcuni agenti di polizia armato di un coltello da cucina. L’episodio ha attirato l’attenzione della comunità locale e ha sollevato un acceso dibattito sul tema della sicurezza e dell’immigrazione. L’aggressione e l’intervento delle forze dell’ordine I fatti sono accaduti davanti alla stazione di Porta Nuova, un luogo frequentato da molti cittadini e turisti. Secondo le testimonianze raccolte, ilha avvicinato gli agenti di polizia in un apparente stato di alterazione. Con un coltello da cucina in mano, avrebbe tentato di colpirli, spingendo uno degli agenti a rispondere con tre colpi d’arma da fuoco. Uno di questi ha colpito ilal petto, causando la sua morte sul colpo.

