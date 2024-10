Smascherate le trame anti-Meloni, Donzelli a valanga: "Care toghe rosse..." (Di domenica 20 ottobre 2024) Giorgia Meloni "è un problema per le toghe rosse perché non è ricattabile. Non insegue interessi personali. Lo sapevamo. Ma, colpa grave, Meloni vuole riformare la giustizia. E i magistrati, secondo Patarnello, non sono abbastanza compatti nel combatterla". Iil responsabile organizzativo di Fratelli d'Italia Giovanni Donzelli commenta in un video sui social la notizia della mail del giudice di Magistratura democratica pubblicata da Il Tempo. "Care toghe rosse - prosegue - compito dei magistrati, e la maggior parte dei vostri colleghi che combatte in trincea lo sa benissimo, è quello di fermare i mafiosi, i criminali, non quello di fermare i governi democratici. Preoccupatevi degli spacciatori, i mafiosi, i trafficanti. Non della Meloni. Patarnello in più trascina in questa battaglia contro il governo i vertici dell'Anm". Iltempo.it - Smascherate le trame anti-Meloni, Donzelli a valanga: "Care toghe rosse..." Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Giorgia"è un problema per leperché non è ricattabile. Non insegue interessi personali. Lo sapevamo. Ma, colpa grave,vuole riformare la giustizia. E i magistrati, secondo Patarnello, non sono abbastanza compatti nel combatterla". Iil responsabile organizzativo di Fratelli d'Italia Giovannicommenta in un video sui social la notizia della mail del giudice di Magistratura democratica pubblicata da Il Tempo. "- prosegue - compito dei magistrati, e la maggior parte dei vostri colleghi che combatte in trincea lo sa benissimo, è quello di fermare i mafiosi, i criminali, non quello di fermare i governi democratici. Preoccupatevi degli spacciatori, i mafiosi, i traffic. Non della. Patarnello in più trascina in questa battaglia contro il governo i vertici dell'Anm".

