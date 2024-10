Six Kings Slam, Novak Djokovic prega Nadal: “Un onore giocare con te, non ritirarti ancora!” (Di domenica 20 ottobre 2024) Il Six Kings Slam si è concluso con la vittoria di Jannik Sinner su Carlos Alcaraz, ma nel pomeriggio c’è stato l’ennesimo capitolo della rivalità tra Novak Djokovic e Rafa Nadal, vinto dal serbo con il punteggio di 6-2 7-6. Ma il 24 volte vincitore Slam ha tenuto a onorare il suo storico avversario al termine della partita. Ai microfoni degli organizzatori Djokovic ha provato in qualche modo ad imbonire l’iberico, ripercorrendo la loro rivalità: “Chi lo avrebbe detto che ancora adesso saremmo stati avversari, giocando contro 60 volte contro. La nostra rivalità è stata intensissima, spero che un giorno potremo prenderci un drink sulla spiaggia e riflettere sulle nostre vite, magari assieme alle nostre famiglie“. Oasport.it - Six Kings Slam, Novak Djokovic prega Nadal: “Un onore giocare con te, non ritirarti ancora!” Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Il Sixsi è concluso con la vittoria di Jannik Sinner su Carlos Alcaraz, ma nel pomeriggio c’è stato l’ennesimo capitolo della rivalità trae Rafa, vinto dal serbo con il punteggio di 6-2 7-6. Ma il 24 volte vincitoreha tenuto a onorare il suo storico avversario al termine della partita. Ai microfoni degli organizzatoriha provato in qualche modo ad imbonire l’iberico, ripercorrendo la loro rivalità: “Chi lo avrebbe detto cheadesso saremmo stati avversari, giocando contro 60 volte contro. La nostra rivalità è stata intensissima, spero che un giorno potremo prenderci un drink sulla spiaggia e riflettere sulle nostre vite, magari assieme alle nostre famiglie“.

Sinner è il Re di Riyadh : batte Alcaraz al Six Kings Slam e conquista il Trofeo - Sinner si toglie comunque lo sfizio di battere Alcaraz per la quinta volta in 11 confronti diretti, interrompendo una serie di 3 sconfitte. Nel 2024, impreziosito sinora da 7 tornei vinti, il 23enne altoatesino ha guadagnato 12 milioni di premi. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte. (Ilfaroonline.it)

