Si ribalta in galleria: enorme spavento per una ragazza (Di domenica 20 ottobre 2024) Risveglio agitato sulla Strada Statale 36 "del lago di Como e dello Spluga". Poco prima delle 8 di domenica 20 ottobre la centrale operativa di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza è stata allertata per l'incidente avvenuto all'interno dello svincolo di Abbadia Lariana, in direzione nord

Si ribalta in galleria sulla Pedemontana. Novantenne è grave - Incidente ieri nel primo pomeriggio lungo la Pedemontana, nel tratto in galleria all’altezza di Solbiate Olona, in direzione della A9, ferito un automobilista di 91 anni. . L’allarme è scattato intorno alle 14, sul posto i soccorsi del 118, le squadre dei vigili del fuoco e la Polstrada per i rilievi del caso. (Ilgiorno.it)

Incidente in autostrada - auto ribaltata in galleria : grave un 91enne - Grave incidente nel primo pomeriggio di venerdì 18 ottobre. Un'auto si è ribaltata all'interno di una galleria all'altezza del km 3 dell'autostrada A36. Alla guida un uomo di 91 anni, trasportato con urgenza in ospedale e che si trova in condizioni gravi. L'incidente è avvenuto pochi minuti... (Milanotoday.it)

Scontro nella galleria di Valfabbrica - auto si ribalta : un ferito - Incidente stradale lungo la variante di Valfabbrica della Perugia ancona nella tarda serata di venerdì. L'incidente si è verificato all'interno della galleria a doppio senso di Casacastalda. Due le vetture coinvolte, una delle quali si è ribaltata. I vigili del fuoco sono intervenuti per... (Perugiatoday.it)