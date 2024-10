Roma-Inter, perché la Curva Sud è vuota? I motivi della protesta (Di domenica 20 ottobre 2024) La Roma di Ivan Juric non potrà fare affidamento sul supporto della Curva Sud nei primi 15 minuti di gioco contro l’Inter in occasione dell’ottava giornata di Serie A 2024/2025. Il settore che ospita il tifo più acceso del pubblico giallorosso sarà infatti assente per uno spezzone di gara. “In occasione di Roma/Inter la Curva Sud resterà fuori – per far risaltare ancor più il dissenso vista l’importanza della partita – per quindici minuti ed in silenzio per protestare contro una dirigenza che, alle promesse, non sta facendo seguire i fatti”, si legge nell’incipit del comunicato. “Bandiere vilipese, stemma mai restituito, disorganizzazione diffusa, merchandising approssimativo, scelta di persone inadeguate a rappresentare la Roma sotto tutti i profili, vista la loro non conoscenza della realtà Romana, della storia dell’A.S. Roma, dei valori tradizionali dei Romanisti. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Ladi Ivan Juric non potrà fare affidamento sul supportoSud nei primi 15 minuti di gioco contro l’in occasione dell’ottava giornata di Serie A 2024/2025. Il settore che ospita il tifo più acceso del pubblico giallorosso sarà infatti assente per uno spezzone di gara. “In occasione dilaSud resterà fuori – per far risaltare ancor più il dissenso vista l’importanzapartita – per quindici minuti ed in silenzio perre contro una dirigenza che, alle promesse, non sta facendo seguire i fatti”, si legge nell’incipit del comunicato. “Bandiere vilipese, stemma mai restituito, disorganizzazione diffusa, merchandising approssimativo, scelta di persone inadeguate a rappresentare lasotto tutti i profili, vista la loro non conoscenzarealtàna,storia dell’A.S., dei valori tradizionali deinisti.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Roma - la Curva Sud contro i Friedkin : “C’è disorganizzazione societaria - vogliamo un cambio di rotta” - I tifosi della Roma sempre più in rotta con la dirigenza Friedkin. La Curva Sud della Roma in protesta nel match contro l’Inter Attraverso un comunicato hanno diffuso il seguente messaggio: In occasione di Roma-Inter la Curva Sud resterà fuori per far risaltare ancor più il dissenso vista l’importanza della partita e per protestare contro una dirigenza che, alle promesse, non sta facendo ... (Ilnapolista.it)

Roma - nuova protesta della Curva contro l’Inter : «Fuori dallo stadio!» - Il gesto, che avverrà in una partita di grande importanza, vuole evidenziare il profondo dissenso nei confronti delle scelte della proprietà. Roma-Inter e le proteste dei giallorossi IL MOTIVO – Le ragioni della protesta sono varie e riguardano, secondo i tifosi, la mancanza di fatti concreti da parte della dirigenza, accusata di non risolvere questioni simboliche e organizzative care al tifo ... (Inter-news.it)

La galassia nera del tifo romanista : la curva Sud vira ancora a destra - "As Roma alé alé, tu sei fantastica, come una svastica". Una semplice ma pesante parola, una variazione di uno storico coro della curva Sud (anche se cantato ancora da una minoranza del settore). Basta questo a rendere l'idea dell'aria che tira in curva Sud dall'inizio di questa nuova stagione... (Romatoday.it)