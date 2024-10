Pioggia e vento sulle Marche, allagamenti e strade chiuse. Gli alberi collassano: auto distrutte. Aggiornamenti oggi 20 ottobre 2024 (Di domenica 20 ottobre 2024) Maltempo, notte di lavoro per vigili del fuoco e protezione civile. Come sono le strade oggi? Situazione ancora delicata sulla costa pesarese e nell'Anconetano. A Pesaro, dove si sono registrati Corriereadriatico.it - Pioggia e vento sulle Marche, allagamenti e strade chiuse. Gli alberi collassano: auto distrutte. Aggiornamenti oggi 20 ottobre 2024 Leggi tutta la notizia su Corriereadriatico.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Maltempo, notte di lavoro per vigili del fuoco e protezione civile. Come sono le? Situazione ancora delicata sulla costa pesarese e nell'Anconetano. A Pesaro, dove si sono registrati

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Pioggia e vento sulle Marche - allagamenti e strade chiuse. Gli alberi collassano : auto distrutte. Gli aggiornamenti oggi 20 ottobre 2024 - Maltempo, notte di lavoro per vigili del fuoco e protezione civile. Come sono le strade oggi? Situazione ancora delicata sulla costa pesarese e nell'Anconetano. A Pesaro, dove si sono registrati... (Corriereadriatico.it)

Strade e case allagate nel Riminese : caduti 160 millimetri di pioggia in poche ore a Bellaria - . Precipitazioni in esaurimento nella giornata di oggi sulla Romagna, dove però rimane in vigore l'allerta 'arancione' per criticità idraulica, frane e piene dei corsi minori. . Il maltempo di ieri si è fatto sentire anche nel Riminese, con allagamenti diffusi soprattutto nella zona di Bellaria-Igea. (Riminitoday.it)

Catania - strade come fiumi a causa della pioggia : donna salva motociclista trascinato dalla corrente. Il video - La pioggia a Catania ha trasformato le vie in fiumi alimentati anche dall’acqua piovana che arrivata dai paesi dell’Etna. Poco dietro il suo proprietario, con il casco, che viene anche lui trascinato dalla corrente. L'articolo Catania, strade come fiumi a causa della pioggia: donna salva motociclista trascinato dalla corrente. (Ilfattoquotidiano.it)