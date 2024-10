Moldova, referendum su adesione Ue: ‘no’ avanti, risultati parziali (Di domenica 20 ottobre 2024) (Adnkronos) – Sono avanti i 'no' nel conteggio parziale dei voti del referendum non vincolante che si è tenuto oggi in Moldova sull'inclusione nella Costituzione dell'obiettivo dell'adesione all'Unione Europea. Secondo i risultati parziali pubblicati dalla Commissione elettorale, con oltre il 40% delle schede scrutinate, il 'no' è al 56% ed il 'sì' al 44%. Se Moldova, referendum su adesione Ue: ‘no’ avanti, risultati parziali L'Identità. Lidentita.it - Moldova, referendum su adesione Ue: ‘no’ avanti, risultati parziali Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di domenica 20 ottobre 2024) (Adnkronos) – Sonoi 'no' nel conteggio parziale dei voti delnon vincolante che si è tenuto oggi insull'inclusione nella Costituzione dell'obiettivo dell'all'Unione Europea. Secondo ipubblicati dalla Commissione elettorale, con oltre il 40% delle schede scrutinate, il 'no' è al 56% ed il 'sì' al 44%. SesuUe:L'Identità.

Moldova : avanzano i “no” al referendum sull’adesione all’unione europea - Le elezioni di novembre saranno cruciali e ogni candidato rappresenta visioni contrastanti per il futuro del paese. Mentre il paese continua a fronteggiare le sfide interne ed estere, le prossime settimane saranno determinanti per definire la direzione futura del governo e delle sue politiche internazionali. (Gaeta.it)

Moldova - raggiunto quorum per referendum su Ue - Se oggi la presidente uscente Maia Sandu non riuscirà a ottenere la maggioranza assoluta, il 3 novembre si terrà un ballottaggio in cui dovrebbe fronteggiare Alexandr Stoianoglo, ex procuratore generale filo-Russia, le cui preferenze secondo i sondaggi si aggirano intorno al 10%. Una delegazione di osservatori elettorali provenienti da più di una dozzina di Paesi sta aiutando a monitorare i ... (Lapresse.it)

Moldova al voto - parla l’ambasciatore : “Dal referendum sull’Ue dipende il nostro futuro” - Il nuovo ambasciatore Oleg Nica ha spiegato all'Adnkronos cosa c'è in ballo: "Lottiamo contro l'interferenza russa" Il 20 ottobre 2024 si terranno il referendum costituzionale sul processo di adesione all’Unione europea e le elezioni presidenziali in Moldova. L’Adnkronos ha intervistato Oleg Nica, il nuovo ambasciatore in Italia, che da poche ore ha presentato le credenziali […]. (Sbircialanotizia.it)