Milan-Brugge Juve-Stoccarda e Aston Villa-Bologna in Champions | dove vederle in Tv

(Di domenica 20 ottobre 2024) Ritorna laLeague con tre italiane impegnate nel martedì del terzo turno del girone unico. A scendere in campo per primo sarà il, che a San Siro accoglierà un avversario abbordabile, i belgi del Club, seguito dallantus, anche lei in casa contro una squadra tedesca ampiamente alla sua portata, lo. Partita più impegnativa per il, atteso nuovamente in Inghilterra dopo la sfida da sogno contro il Liverpool, che si troverà ad affrontare un’altra nobile del calcio inglese come l’. I numeri Dopo aver aggiustato il tiro in campionato ilè chiamato a sbloccarsi in Europa,nelle prime due partite non è riuscito a racimolare nemmeno un punto, nonostante le due sconfitte siano arrivate contro rivali difficili come Liverpool e Bayer Leverkusen.