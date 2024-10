Milan-Bruges, Abraham in dubbio: resta solo Camarda a Fonseca (Di domenica 20 ottobre 2024) Milan-Bruges, terza gara della prima fase di Champions League 2024-25. Tammy Abraham a rischio. Spazio per Francesco Camarda? Parlano le liste Pianetamilan.it - Milan-Bruges, Abraham in dubbio: resta solo Camarda a Fonseca Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di domenica 20 ottobre 2024), terza gara della prima fase di Champions League 2024-25. Tammya rischio. Spazio per Francesco? Parlano le liste

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Champions League – Milan-Bruges - conferenze e non solo : il programma | PM NEWS - Ecco, secondo quanto risulta alla nostra redazione, il programma della vigilia di Milan-Bruges, terza partita della prima fase della Champions League 2024-25. (Pianetamilan.it)

Arbitro tedesco designato per Milan-Bruges : tutti i dettagli sulla partita di Champions League - In aggiunta, Sören Storks è stato designato come assistente VAR. Per questa importante occasione, la UEFA ha ufficializzato la designazione dell’arbitro tedesco Felix Zwayer, un fischietto di grande esperienza. La loro funzione sarà cruciale nel supportare Zwayer nelle decisioni da prendere durante il match, soprattutto in situazioni di gioco complicate e nel valutare eventuali falli di gioco o ... (Gaeta.it)

Champions League – Milan-Bruges - arbitrerà Zwayer : ecco chi sarà al VAR - Milan-Bruges, terza partita della prima fase della Champions League 2024-25. Partita affidata al tedesco Felix Zwayer: ecco i dettagli. (Pianetamilan.it)