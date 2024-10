Meteo, le previsioni in Campania per domenica 20 ottobre 2024 (Di domenica 20 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiEcco le previsioni Meteo in Campania per oggi, domenica 20 ottobre 2024. Avellino – Cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge. dalla sera assorbimento dei fenomeni e formazione di banchi di nebbia, sono previsti 2mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 3034m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Nordest, al pomeriggio tesi e proverranno da Nordest. Nessuna allerta Meteo presente. Benevento – Cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera con schiarite, sono previsti 6mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 3034m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio tesi e proverranno da Est. Anteprima24.it - Meteo, le previsioni in Campania per domenica 20 ottobre 2024 Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiEcco leinper oggi,20. Avellino – Cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge. dalla sera assorbimento dei fenomeni e formazione di banchi di nebbia, sono previsti 2mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 3034m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Nordest, al pomeriggio tesi e proverranno da Nordest. Nessuna allertapresente. Benevento – Cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera con schiarite, sono previsti 6mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 3034m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio tesi e proverranno da Est.

