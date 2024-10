La Scafatese rallenta ancora, secondo pareggio consecutivo: la sfida con il Sambiase non si sblocca (Di domenica 20 ottobre 2024) secondo pareggio consecutivo per la Scafatese, che non riesce a venire a capo del match con il Sambiase. I calabresi adottano una tattica accorta e riescono a chiudere tutti gli spazi di manovra per i gialloblù, che non trovano varchi per creare pericoli alla porta ospite. Al Giovanni Vitiello Salernotoday.it - La Scafatese rallenta ancora, secondo pareggio consecutivo: la sfida con il Sambiase non si sblocca Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it (Di domenica 20 ottobre 2024)per la, che non riesce a venire a capo del match con il. I calabresi adottano una tattica accorta e riescono a chiudere tutti gli spazi di manovra per i gialloblù, che non trovano varchi per creare pericoli alla porta ospite. Al Giovanni Vitiello

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Scafatese-Sambiase 0-0: i gialloblu impattano sul pari - I canarini non vanno oltre il pari contro il Sambiase e salgono a quota 17 punti in classifica. (agro24.it)

Scafatese, il muro del Sambiase regge: finisce 0-0 al “Vitiello” – HIGHLIGHTS - Secondo pareggio consecutivo per la Scafatese, che non riesce a venire a capo del match con il Sambiase. I calabresi adottano una tattica accorta e riescono a chiudere tutti gli spazi di manovra per i ... (videonola.tv)

La Scafatese rallenta ancora, secondo pareggio consecutivo: la sfida con il Sambiase non si sblocca - Secondo pareggio consecutivo per la Scafatese, che non riesce a venire a capo del match con il Sambiase. I calabresi adottano una tattica accorta e riescono a chiudere tutti gli spazi di manovra per i ... (salernotoday.it)