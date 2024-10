Incidente col trattore, Giacomo Usardi ha perso la vita (Di domenica 20 ottobre 2024) Lago di Garda. Giacomo Usardi, 82 anni, ha perso la vita in un tragico Incidente con il suo trattore, avvenuto nella tarda mattinata di ieri, sabato 19 ottobre, a Toscolano Maderno. Era circa mezzogiorno, quando l'82ennne stava lavorando per raccogliere le olive nel suo campo in via Folino Trentotoday.it - Incidente col trattore, Giacomo Usardi ha perso la vita Leggi tutta la notizia su Trentotoday.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Lago di Garda., 82 anni, halain un tragicocon il suo, avvenuto nella tarda mattinata di ieri, sabato 19 ottobre, a Toscolano Maderno. Era circa mezzogiorno, quando l'82ennne stava lavorando per raccogliere le olive nel suo campo in via Folino

Toscolano Maderno : incidente col trattore - morto Giacomo Usardi di 82 anni - Giacomo Usardi, 82 anni, ha perso la vita in un tragico incidente con il suo trattore, avvenuto nella tarda mattinata di sabato a Toscolano Maderno. Era circa mezzogiorno, quando l'82ennne stava lavorando per raccogliere le olive nel suo campo in via Folino Cabiana, nella frazione collinare di... (Bresciatoday.it)

