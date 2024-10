Il Cesena perde in casa contro la Samp (Di domenica 20 ottobre 2024) Cesena, 20 ottobre 2024 – Vince la Sampdoria la sfida del Manuzzi dopo una gara divertente tra due squadre che si sono affrontate a viso aperto. Il Cesena ha messo in campo tanta voglia e generosità, ma alla fine ha prevalso l’esperienza della formazione di Sottil. Ospiti subito pericolosi con Tutino che calcia fuori di poco da buona posizione. Poi botta e risposta tra il 13’ e il 15’ con Prestia che prima porta in vantaggio il Cesena, su azione d’angolo, poi fa gol nella propria porta pressato da Kasami. La gara si accende e su azione d’angolo gli ospiti passano ancora con Merlensteen, ma è Adamo tre minuti più tardi a pareggiare i conti su ottimo assist di Calo’. Nella ripresa la squadra di Sottil sembra voler subito chiudere in conti, Marlesteen, ancora su azione d’angolo, e poi Tutino riportano la Samp avanti di due reti, ma il Cesena non si arrende. Ilrestodelcarlino.it - Il Cesena perde in casa contro la Samp Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di domenica 20 ottobre 2024), 20 ottobre 2024 – Vince ladoria la sfida del Manuzzi dopo una gara divertente tra due squadre che si sono affrontate a viso aperto. Ilha messo in campo tanta voglia e generosità, ma alla fine ha prevalso l’esperienza della formazione di Sottil. Ospiti subito pericolosi con Tutino che calcia fuori di poco da buona posizione. Poi botta e risposta tra il 13’ e il 15’ con Prestia che prima porta in vantaggio il, su azione d’angolo, poi fa gol nella propria porta pressato da Kasami. La gara si accende e su azione d’angolo gli ospiti passano ancora con Merlensteen, ma è Adamo tre minuti più tardi a pareggiare i conti su ottimo assist di Calo’. Nella ripresa la squadra di Sottil sembra voler subito chiudere in conti, Marlesteen, ancora su azione d’angolo, e poi Tutino riportano laavanti di due reti, ma ilnon si arrende.

Tragedia sul lavoro a Cesena : operaio perde la vita in un incidente con un muletto - Un operaio di 45 anni ha perso la vita a causa di un ribaltamento di un muletto mentre stava svolgendo le sue funzioni lavorative. La dinamica dell’incidente Alle ore 12:30, un operaio stava eseguendo operazioni di scarico di merci da un camion, quando, per motivi ancora da accertare, il muletto su cui lavorava ha subito un’improvvisa inversione di marcia. (Gaeta.it)

Incidente E45 Cesena - perde il controllo dell’auto e si ribalta : tre feriti - Il conducente della Dacia, all’interno della quale c’erano anche altre due persone, stava infatti guidando in direzione di Cesena quando ha perso il controllo del suo veicolo, che si è poi ribaltato, terminando la sua corsa all’interno della carreggiata, fortunatamente senza venire urtato da altri mezzi. (Ilrestodelcarlino.it)

I cinque motivi per non perdere Pisa-Cesena - In tribuna superiore infatti per avere un tagliando bisogna spendere 75 euro più 7 euro di prevendita. Per fortuna ci sarà anche la sosta che potrà aiutare. La sensazione è che Mlakar resterà comunque out, mentre Tramoni se starà bene sarà impiegato, ma se si dovesse rischiare più del dovuto allora si punterà su altro, lasciando ai due calciatori il tempo di recuperare per la nuova sosta che si ... (Sport.quotidiano.net)