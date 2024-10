Germania, sventato attacco a ambasciata israeliana: un fermo (Di domenica 20 ottobre 2024) (Adnkronos) – Proteggere le istituzioni israeliane in Germania è una delle priorità numero uno per Berlino. Lo ha assicurato il ministro tedesco della Giustizia, Marco Buschmann, all'indomani del fermo in Germania di un giovane accusato di pianificare un attacco contro l'ambasciata israeliana. Secondo fonti di polizia citate dalla Bild, si tratta di un 28enne di L'articolo Germania, sventato attacco a ambasciata israeliana: un fermo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Leggi tutta la notizia su .com (Di domenica 20 ottobre 2024) (Adnkronos) – Proteggere le istituzioni israeliane inè una delle priorità numero uno per Berlino. Lo ha assicurato il ministro tedesco della Giustizia, Marco Buschmann, all'indomani delindi un giovane accusato di pianificare uncontro l'. Secondo fonti di polizia citate dalla Bild, si tratta di un 28enne di L'articolo: unproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.

Germania - sventato attacco a ambasciata israeliana : un fermo - Lo ha assicurato il ministro tedesco della Giustizia, Marco Buschmann, all'indomani del fermo in Germania di un giovane accusato di […]. Berlino assicura: "Sicurezza è priorità" Proteggere le istituzioni israeliane in Germania è una delle priorità numero uno per Berlino. Parla il ministro della Giustizia dopo il fermo di un libico accusato di legami con l'Is.

