Empoli-Napoli 0-1: Kvaratskhelia sfata il tabù e tiene Conte al primo posto della Serie A (Di domenica 20 ottobre 2024) Più difficile del previsto. Molto di più. Ma anche per questo probabilmente ancora più bella. Il Napoli sale sull'ottovolante resta a capotavola dopo essersi aggiudicato il

Napoli - vittoria di rigore : Kvaratskhelia stende l’Empoli e riporta Conte in vetta - L’Empoli non si arrende e tenta il tutto per tutto con un tridente offensivo, ma il Napoli tiene botta e riesce a difendere il vantaggio fino al triplice fischio. L’arbitro non ha dubbi, fischia il rigore e Kvaratskhelia lo trasforma con freddezza. . Il primo tempo si chiude senza che gli uomini di Conte abbiano mai calciato verso la porta avversaria. (Anteprima24.it)

Empoli-Napoli 0-1 - la pagella : Lukaku delude - ma la vince Conte - Bastava un niente. Un niente come un rigore. Segnato in maniera esemplare da Khvicha Kvaratskhelia, forse tra i più attesi prima della trasferta di Empoli. Un rigore che spedisce il Napoli... (Ilmattino.it)

Empoli-Napoli 0-1 Un rigore di Kvaratskhelia dà i 3 punti al Napoli - 5 (14’st Simeone 7). In panchina: Turi, Contini, Zerbin, Ngonge, Raspadori, Juan Jesus, Folorunsho, Marin. NAPOLI (4-3-3): Caprile 6. È loro la prima azione pericolosa della seconda frazione di gioco: al 52esimo Caprile è costretto a uscire e liberare con i pugni dopo un cross in area da parte dell’Empoli. (Terzotemponapoli.com)