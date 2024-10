Diana Del Bufalo, ecco tutti gli ex famosi: da Francesco Arpino a Edoardo Tavassi (Di domenica 20 ottobre 2024) Diana Del Bufalo: l’attrice ha avuto al suo fianco alcuni ex noti volti del mondo dello spettacolo, con i quali è stata protagonista per diverso tempo di articoli di cronaca rosa. Oggi la 34enne sarà tra gli ospiti di Amici, in onda su Canale 5, dove presenterà il nuovo spettacolo “Tra sogni e desideri” , nel quale rivisiterà le sigle Disney più famose e che la vedrà impegnata in un tour al via dal Palapartenope di Napoli. Dopo la prima esperienza televisiva proprio nel talent show ideato e condotto da Maria De Filippi, Diana si divide tra tv, cinema e teatro, debuttando nel 2011 sul grande schermo con Matrimonio A Parigi e nella serie Così Fan Tutte. L’anno successivo annuncia ai suoi followers l’inizio della relazione con Francesco Arpino, con il quale instaurerà al tempo stesso un sodalizio artistico con il lancio del singolo La Foresta. Metropolitanmagazine.it - Diana Del Bufalo, ecco tutti gli ex famosi: da Francesco Arpino a Edoardo Tavassi Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it (Di domenica 20 ottobre 2024)Del: l’attrice ha avuto al suo fianco alcuni ex noti volti del mondo dello spettacolo, con i quali è stata protagonista per diverso tempo di articoli di cronaca rosa. Oggi la 34enne sarà tra gli ospiti di Amici, in onda su Canale 5, dove presenterà il nuovo spettacolo “Tra sogni e desideri” , nel quale rivisiterà le sigle Disney più famose e che la vedrà impegnata in un tour al via dal Palapartenope di Napoli. Dopo la prima esperienza televisiva proprio nel talent show ideato e condotto da Maria De Filippi,si divide tra tv, cinema e teatro, debuttando nel 2011 sul grande schermo con Matrimonio A Parigi e nella serie Così Fan Tutte. L’anno successivo annuncia ai suoi followers l’inizio della relazione con, con il quale instaurerà al tempo stesso un sodalizio artistico con il lancio del singolo La Foresta.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Amici 24 - puntata 20 ottobre con Arisa e Diana Del Bufalo - Per giudicare la sfida di Senza Cri, Federica Abbate. Arisa sarà in studio per cantare il brano colonna sonora del film Il ragazzo con i pantaloni rosa, al cinema dal 7 novembre. 00 su Canale 5 nuovo appuntamento pomeridiano con Maria De Filippi e il talent show Amici. Nella puntata di domenica 20 ottobre di Amici di Maria De Filippi saranno ospiti in studio Arisa, Diana Del Bufalo e Rossella ... (Spettacolo.eu)

Diana Del Bufalo : "Cresciuta con le favole. Pocahontas il mio alter ego - in un'altra vita ero una nativa americana" - . Con lo show musicale "Tra sogni e desideri" Diana Del Bufalo non porta sul palco solo le colonne sonore più belle della Disney - quelle con cui è cresciuta - ma un bel pezzo della sua infanzia. La passione per il canto che le ha trasmesso sua madre - cantante lirica -. . Cresciuta a favole e musica. (Today.it)

Diana Del Bufalo : "Credevo di non sapere recitare. Ecco l’attrice fichissima e simpatica che mi ha ispirata" - Dopo la première presso il Teatro Romano di Benevento, arriva in cinque date eve. Prosegui la lettura . Tra gli artisti in Italia che sanno fare proprio tutto c'è di sicuro Diana Del Bufalo. . . La incontriamo in occasione di uno show sensazionale che porta in scena la magia del musical con quella della musica dal vivo. (Milleunadonna.it)