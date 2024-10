Alan Friedman, la verità su Ballando con le stelle: la lite che gli costa l’eliminazione (Di domenica 20 ottobre 2024) L’edizione 2024 di Ballando con le stelle si prospetta come una delle più infuocate nella storia della trasmissione. E tra i concorrenti in grado di creare più polemica c’è, inaspettatamente, il compito giornalista britannico Alan Friedman, che a causa del suo temperamento potrebbe persino rischiare l’eliminazione. Alan Friedman e la lite con una redattrice Sembra che tra lo staff di Ballando con le stelle e Alan Friedman non vi sia grande sintonia. A svelare i retroscena della trasmissione condotta da Milly Carlucci è Davide Maggio, che in una diretta Instagram seguita alla puntata di sabato 20 ottobre (e in seguito sul suo blog) ha raccontato di un’aspra lite tra il concorrente e una donna che lavora nel programma, di cui al momento non si conosce l’identità. Dilei.it - Alan Friedman, la verità su Ballando con le stelle: la lite che gli costa l’eliminazione Leggi tutta la notizia su Dilei.it (Di domenica 20 ottobre 2024) L’edizione 2024 dicon lesi prospetta come una delle più infuocate nella storia della trasmissione. E tra i concorrenti in grado di creare più polemica c’è, inaspettatamente, il compito giornalista britannico, che a causa del suo temperamento potrebbe persino rischiaree lacon una redattrice Sembra che tra lo staff dicon lenon vi sia grande sintonia. A svelare i retroscena della trasmissione condotta da Milly Carlucci è Davide Maggio, che in una diretta Instagram seguita alla puntata di sabato 20 ottobre (e in seguito sul suo blog) ha raccontato di un’aspratra il concorrente e una donna che lavora nel programma, di cui al momento non si conosce l’identità.

"Come ti permetti?". Alan Friedman - cos'è successo veramente dietro le quinte a Ballando - Ho cercato di ballare bene con Giada. Nell'ultima puntata di Ballando con le stelle, il giornalista americano sarebbe stato protagonista, secondo un assai dettagliato retroscena del sito Davidemaggio. Ospite di Domenica In sempre su Rai 1, ad alcune ore dai fattacci, Friedman ha spiegato di non aver saputo come reagire sabato sera, perché troppo arrabbiato "a caldo". (Liberoquotidiano.it)

“Alberto Matano mi ha definito ‘orrendo’ - come si permette? Non lo accetto” : la rabbia di Alan Friedman a Domenica In - Ho scoperto la voglia di ballare e per questo sono felice: esprimere la felicità e sentirsi dire ‘orrendo’, ‘tremendo’ e ‘macchietta’ non lo accetto”. . Io ieri sera riconosco di avere reagito male, ho mostrato la mia rabbia e mi sono pentito subito”. Io ho lavorato alla Casa Bianca, ho scritto 10 best seller e vinto 4 Pulitzer, ho seguito 11 capi di Stato e qui a Ballando mi sono messo in gioco. (Ilfattoquotidiano.it)

Alan Friedman - violento scontro a Ballando con le Stelle : ecco con chi - i nuovi retroscena - Alan Friedman, violento scontro a Ballando con le Stelle: ecco con chi, i nuovi retroscena del dietro le quinte del programma di Milly Carlucci. L'articolo Alan Friedman, violento scontro a Ballando con le Stelle: ecco con chi, i nuovi retroscena proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. . (Blogtivvu.com)