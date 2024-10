A che ora Cobolli-Davidovich Fokina, ATP Vienna 2024: programma, tv, streaming (Di domenica 20 ottobre 2024) Flavio Cobolli affronterà Alejandro Davidovich Fokina al primo turno del torneo ATP 500 di Vienna. L’appuntamento è per lunedì 21 ottobre, sarà il primo incontro sul Campo Centrale a partire dalle ore 14.00. Il tennista italiano tornerà in scena dopo aver perso contro il serbo Novak Djokovic ai sedicesimi di finale del Masters 1000 di Shanghai e sarà chiamato a fronteggiare il rognoso spagnolo, che ha perso agli ottavi di finale di Stoccolma contro lo svizzero Stan Wawrinka. Il laziale, numero 30 del mondo, incrocerà l’iberico, numero 64 del ranking ATP. Il 22enne è in vantaggio per 1-0 nei precedenti disputati sul circuito maggiore (1-0) contro questo rivale: pochi mesi fa si impose agli ottavi di finale del torneo ATP 500 di Washington, dettando legge nei tie-break di secondo e terzo set. Oasport.it - A che ora Cobolli-Davidovich Fokina, ATP Vienna 2024: programma, tv, streaming Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Flavioaffronterà Alejandroal primo turno del torneo ATP 500 di. L’appuntamento è per lunedì 21 ottobre, sarà il primo incontro sul Campo Centrale a partire dalle ore 14.00. Il tennista italiano tornerà in scena dopo aver perso contro il serbo Novak Djokovic ai sedicesimi di finale del Masters 1000 di Shanghai e sarà chiamato a fronteggiare il rognoso spagnolo, che ha perso agli ottavi di finale di Stoccolma contro lo svizzero Stan Wawrinka. Il laziale, numero 30 del mondo, incrocerà l’iberico, numero 64 del ranking ATP. Il 22enne è in vantaggio per 1-0 nei precedenti disputati sul circuito maggiore (1-0) contro questo rivale: pochi mesi fa si impose agli ottavi di finale del torneo ATP 500 di Washington, dettando legge nei tie-break di secondo e terzo set.

