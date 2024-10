Ilrestodelcarlino.it - "Visioni d’inclusione, prospettive d’impresa". Convegno de Il Faro

(Di sabato 19 ottobre 2024) Successo per il", organizzato dalla cooperativa sociale Ilper far emergere le opportunità nascoste e per creare cultura ed educazione aziendale, in collaborazione con Confartigianato. L’iniziativa è riuscita a incrociare i bisogni aziendali con la necessità di trovare un’occupazione per le categorie fragili. Presenti all’appuntamento anche il vicesindaco Francesca D’Alessandro; Kadia Fidani, vicepresidente del Movimento donne impresa di Confartigianato; Marcello Naldini, presidente della cooperativa Il; Anna Maria Celi, responsabile Risorse umane Confartigianato – Imprese e Roberta Perini, responsabile Risorse umane della Cooperativa Il