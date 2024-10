Spazionapoli.it - Ultim’ora Kvara, condizione non al top: la scelta di Conte

(Di sabato 19 ottobre 2024) Khvichatskhelia non è al meglio, Antonioha preso una decisione per il georgiano in vista del match contro l’Empoli di domani. Antonioin vista del match contro l’Empoli ha svariate preoccupazioni, una di queste riguarda Khvichatskhelia. L’esterno georgiano non è al top, questo è un grande problema per il Napoli nonostante abbia una rosa lunga e possa adattare David Neres lì a sinistra che contro il Como è entrato benissimo, chiudendo anche la partita con la rete del 3-1 su assist di Romelu Lukaku. Adesso Antonioè chiamato a prendere unadefinitiva per domani, in poche ore. Il calciatore classe 2001 è tornato a Napoli con qualche problemino fisico che gli è stato causato con la nazionale georgiana nella gara persa contro l’Albania di Asllani, è attualmente in forte dubbio la sua presenza domani dal primo minuto.