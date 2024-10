Ucraina: “Nordcorea partecipa a guerra accanto a Russia, ecco le prove” (Di sabato 19 ottobre 2024) (Adnkronos) – La Corea del Nord è ormai protagonista della guerra che Ucraina e Russia combattono da quasi 1000 giorni. Il sostegno di Kim Jong-un all''operazione speciale' ordinata da Vladimir Putin nel febbraio 2022 è sempre più ampio e strutturato: dalla fornitura di armi e munizioni, iniziata nel 2023, si è passati all'invio di soldati. Le L'articolo Ucraina: “Nordcorea partecipa a guerra accanto a Russia, ecco le prove” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi tutta la notizia su .com (Di sabato 19 ottobre 2024) (Adnkronos) – La Corea del Nord è ormai protagonista dellachecombattono da quasi 1000 giorni. Il sostegno di Kim Jong-un all''operazione speciale' ordinata da Vladimir Putin nel febbraio 2022 è sempre più ampio e strutturato: dalla fornitura di armi e munizioni, iniziata nel 2023, si è passati all'invio di soldati. Le L'articolo: “le” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Droni per la guerra in Ucraina - prime sanzioni Usa a ditte cinesi - Le due aziende cinesi sanzionate dagli Stati Uniti per la collaborazione con la Russia Il portavoce del dipartimento di Stato americano Matthew Miller ha affermato: «Questa è stata la prima volta che abbiamo effettivamente visto un’azienda cinese produrre un’arma che poi è stata utilizzata sul campo di battaglia dalla Russia». (Lettera43.it)

Russia controlla il 98 - 8% di Lugansk - guerra in Ucraina di fatto finita - Le truppe russe controllano il 98,8% della regione di Lugansk, come affermato da Angelica Evans, specialista russa dell’American Institute for the Study of War. La guerra in Ucraina è di fatto finita. Come si affretterebbero a liquidarlo i media mainstream occidentali. . Dunque parliamo di un’analista americana e non una collaboratrice di un dispaccio propagandistico post-sovietico. (Lucascialo.it)